ELEIÇÃO NA CAPITAL

Bruno Reis atinge 87% dos votos válidos na primeira Quaest após horário eleitoral

O levantamento do instituto foi contratado pela TV Bahia e divulgado nesta terça-feira (17)

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 22:31

Bruno Reis (União Brasil) durante caminhada em Pernambués Crédito: Divulgação

A segunda rodada da pesquisa Quaest apontou que o prefeito Bruno Reis (União Brasil) pode ser reeleito com a maior votação da história de Salvador. Segundo o instituto, contratado pela TV Bahia, se o pleito fosse hoje, ele teria 87% dos votos válidos, quando não são considerados os indecisos, brancos e nulos.

Bruno Reis tem uma vantagem de 80 pontos em relação ao segundo colocado, Geraldo Júnior, que apareceu com 7%. Essa é a primeira pesquisa da Quaest após o início do horário eleitoral. O levantamento mostrou que a performance do candidato do União Brasil melhorou ao passo que o desempenho do postulante do MDB piorou depois das propagandas eleitorais.

Na sondagem de opinião anterior, divulgada em agosto, Bruno Reis tinha 79,5%. Ele cresceu, então, 7,5 pontos em menos de um mês. Enquanto isso, Geraldo Júnior caiu 3,8 pontos, já que na pesquisa anterior tinha 10,8%. Pela margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, o candidato do MDB está tecnicamente empatado com Kleber Rosa, do PSOL. No levantamento desta terça, o socialista pontuou 4%, o mesmo percentual de agosto.

Victor Marinho (PSTU) manteve 1% da pesquisa anterior. Já Giovani Damico (PCB), Eslane Paixão (UP) e Silvano Alves (PCO), que tiveram 1% em agosto, não pontuaram no levantamento divulgado nesta terça. O postulante do PCO apareceu na sondagem, apesar de estar com a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Pesquisa da Quaest Crédito: Arte Correio

Nos votos totais, quando são contabilizados os indecisos, brancos e nulos, Bruno Reis tem 74% das intenções de votos. Já Geraldo Júnior ficou com 6%, e Kleber Rosa com 4%. Victor Marinho obteve 1%, e os demais nomes não pontuaram. Os indecisos são 6%, enquanto brancos, nulos e não vão votar somaram 9%.

Na consulta feita pela Quaest em agosto, Bruno Reis tinha 66% das intenções de votos totais. Geraldo Júnior tinha 9%, e Kleber Rosa apareceu com 4%. Victor Marinho, Eslane Paixão, Giovani Damico e Silvano Alves tiveram 1%, cada um. Naquela ocasião, os indecisos foram 5%. Já brancos, nulos e não votaram foram 12%.

Certeza de vitória

Quando o eleitorado é questionado sobre quem acha que vai ganhar no dia 6 de outubro, 89% dizem que Bruno Reis será vitorioso. Apenas 3% afirmam Geraldo Júnior, e outros 8% não souberam ou não quiseram responder. Os outros candidatos não foram citados.

Mais um dado da Quest é favorável a Bruno Reis. Segundo o instituto, 73% dos eleitores do candidato do União Brasil dizem que o voto já é definitivo. Só 26% podem mudar, e 1% não respondeu ou não quis falar.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos postulantes não são citados para o eleitor, 47% afirmam que vão votar no atual prefeito soteropolitano. Já 3% declararam voto em Geraldo Júnior. Kleber Rosa também teve 3%. Os indecisos são 43%, enquanto brancos e nulos são 4%.

Avaliação de Bruno Reis

O instituto também fez uma medição da avaliação do governo Bruno Reis. De acordo com a pesquisa, o número de eleitores que aprovam positivamente a administração do atual prefeito subiu de 59%, em agosto, para 67%. Já o eleitorado que vê como regular caiu de 31% para 26%.

Os que avaliam negativamente tiveram queda de 8% para 4%. Os que não sabiam ou não quiseram responder eram 2%, e agora são 3%.

Os dados foram coletados pela Quaest entre os dias 14 e 16 de setembro. O instituto ouviu 900 eleitores da capital baiana. O nível de confiança das estimativas é de 95%.

A margem de erro é três pontos percentuais para mais ou para menos em relação aos totais da amostra. A sondagem de opinião está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-01787/2024.