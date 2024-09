SEGUNDA RODADA

Rejeição de Geraldo Júnior sobe e alcança 43%, diz pesquisa da Quaest

A rejeição do candidato do MDB e vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, subiu e alcançou 43% na pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (17). No levantamento anterior, de agosto, 34% disseram que conheciam e não votariam no emedebista.