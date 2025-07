AMEAÇAS

Jovens eram obrigadas a se mutilar e sacrificar animais para não ter nudes vazados

Quadrilha atuava na Bahia e em outros sete estados

Em uma das conversas, uma das vítimas aparece desesperada falando com um dos suspeitos. "Meu Deus, eu não troquei mídia com ninguém enquanto estava com você. Por favor, não faz nada", diz. As informações são do g1 Rio de Janeiro. >