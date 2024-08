PROPOSTA

Bruno Reis diz que pretende, se reeleito, revitalizar casarões do Comércio

Declaração do candidato do União Brasil ocorreu durante debate promovido pelo Conselho Baiano de Turismo (CBTur)

Candidato à reeleição, o prefeito soteropolitano Bruno Reis (União Brasil) disse que pretende, se reeleito, revitalizar casarões no Comércio para que ganhem um novo uso residencial e comercial. Segundo ele, será a maior intervenção urbana no Centro Histórico desde a ocorrida na década de 1990.

De acordo com o postulante, a ideia é fazer o retrofit de pelo menos 25 casarões na Rua do Corpo Santo, próxima ao Elevador Lacerda e ao Mercado Modelo. Preservando as estruturas históricas, os prédios podem receber 400 unidades habitacionais nos andares mais altos e espaços comerciais no térreo, segundo ele.

“O nosso grande desafio é ocupar o Centro Histórico. Nos últimos anos, investimos mais de R$1 bilhão na região em diversas iniciativas. Recuperação de monumentos ou implantação de novos; revitalização de todas as praças, do Elevador Lacerda e do Elevador do Taboão; criação de equipamentos como a Casa das Histórias, o Polo de Economia Criativa e a Galeria Mercado; e ainda levamos todas as secretarias municipais para a região. Só que a gente precisa continuar levando as pessoas para lá”, afirmou o candidato.