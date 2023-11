'Crise no transporte público acontece em todo Brasil', diz Bruno Reis

Durante a entrega da nova escola municipal em Paripe, o prefeito Bruno Reis comentou sobre a situação do transporte público em Salvador, e a importância do subsídio solicitado pela prefeitura para a melhora na mobilidade. O projeto será votado nesta terça-feira (14) pela Câmara de Vereadores.



"A crise que envolve o transporte público acontece em todo o Brasil, não é algo somente em Salvador. Esse investimento com o subsídio tem como função a aquisição de mais outros 188 ônibus novos, seja ônibus comuns, articulados ou para o BRT. Além do pedido de financiamento, que vai permitir a prefeitura colocar no sistema 375 outros novos ônibus, inclusive elétricos, que hoje temos a terceira maior frota do Brasil", disse.