Bruno Reis entrega escola requalificada em Paripe

O prefeito Bruno Reis entregou na manhã desta terça-feira (14) a nova Escola Municipal Visconde de Cairu, em Paripe. Na ocasião, o prefeito aproveitou para afirmar que até o fim do seu mandato 50 novas escolas serão entregues.



“Essa escola é a de número 18, até o fim do mandato serão 50 escolas com estrutura melhor do que muitas escolas particulares na cidade.Temos em obra neste momento outras 20 escolas e 12 serão iniciadas nos próximos dias. São escolas de alto padrão, todas climatizadas, com utilização de energia solar, reutilização de água, sala com kit multimídia, quadra poliesportiva coberta, salas para alunos com necessidades especiais, cantina, refeitório, enfim, essa é a qualidade que queremos imprimir em Salvador", afirma.