SALVADOR

Bruno Reis oficializa nova Secretaria do Mar e altera gestão de outras pastas

Evento ocorreu no Teatro Gregório de Mattos, nesta segunda (10)

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de março de 2025 às 13:54

Cerimônia de posse dos novos secretários Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O secretariado municipal de Salvador está de cara nova. O prefeito Bruno Reis empossou, na manhã desta segunda-feira (10), dirigentes das pastas de Gestão (Semge), de Ordem Pública (Semop), além da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e da nova Secretaria do Mar. >

A nova secretaria será gerida por Andrea Mendonça, que acumula passagens pela Câmara municipal, pela Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), Secretaria de Relações Institucionais e Internacionais de Salvador e pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia. Para a nova dirigente, o maior desafio será gerar empregos a partir da economia marítima e gerar renda para os trabalhadores soteropolitanos. "Salvador pode esperar um olhar voltado para o mar. É um jargão, mas o mar é um mar de possibilidades, para que a gente possa explorar a riqueza, tanto para a população, quanto para mostrar para todo mundo a nossa linda Baía de Todo os Santos, com essa água maravilhosa e temperatura fantástica, um mar de esporte, de inovação, da indústria náutica", celebrou a administradora durante a cerimônia no Teatro Gregório de Mattos. >

Ainda de acordo com Mendonça, a pasta deve incorporar projetos da Secult e atuar no potencial náutico da capital baiana. "É um potencial enorme para ser explorado, que é fundamental, nós sabemos que na nossa cidade, o turismo, setor de serviço, é o principal empregador", ressaltou o prefeito Bruno Reis, ao relembrar do impacto do Comitê Náutico da Secult que implementou medidas como infraestrutura turística e reforma do terminal.>

Já a Transalvador, sairá da gerência de Décio Martins para o jovem Diego Brito, ex-chefe de gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Salvador. De acordo com o novo gestor, a prioridade da nova gestão será tornar o trânsito favorável ao trabalhador, que de desloca diariamente pela cidade. "Não é admissível um trabalhador ficar duas horas para ir para o trabalho, duas horas para voltar, só aí eles já perdem a possibilidade até de estar junto com a família, de estar fazendo alguns cursos, de ter outras utilidades", ponderou o superintendente.>

Brito chega à Transalvador para substituir Décio Martins, que vai para a Semop. Na nova pasta, Martins vai gerir serviços estratégicos da cidade como a Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb), a Guarda Civil Municipal (GCM), além de tratar dos trabalhadores informais da cidade. "São pais e mães de família que levam o sustento para sua casa. [Quero] dialogar [com os ambulantes], realizar o ordenamento, sempre dialogando com essas pessoas, chamar no meu gabinete as principais lideranças, entender os problemas para poder enfrentar todas as questões", declarou o gestor, que também já passou pela Secretaria de Saúde. >