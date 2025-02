BOCA DO RIO

Busto do general venezuelano Simón Bolívar, doado por Hugo Chávez, desaparece em Salvador

Moradores dizem que peça foi furtada há três semanas, mas polícia não tem registro

O busto do general venezuelano Simón Bolívar, que ficava instalado na avenida de mesmo nome, na Boca do Rio, desapareceu do local, perto de uma rotatória próxima ao antigo Centro de Convenções. A peça estava no local desde 2008, quando foi doada pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez. >

A Fundação Gregório de Mattos disse que tomou conhecimento do fato e realizou uma vistoria com a equipe técnica do órgão de patrimônio. Informou ainda que entrou em contato com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) na segunda-feira (17) para que sejam tomadas as medidas cabíveis.>