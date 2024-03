MORADIA

BYD anuncia construção de prédios residenciais para funcionários da fábrica de Camaçari

O anúncio foi feito no complexo fabril da BYD em Camaçari, em reunião entre representantes da empresa e o governador Jerônimo Rodrigues. No encontro, foi anunciado também o aumento do investimento da empresa no Brasil, de R$3 bilhões para R$5,5 bilhões, 83% a mais do que anunciado inicialmente.