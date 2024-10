Autos

BYD reclama do governo e pode atrasar produção

Montadora diz que cronograma pode atrasar até 60 dias se máquinas retidas no Porto de Salvador não forem liberadas

Flavio Oliveira

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 22:19

A BYD teme que o cronograma planejado para começar montar seus carros elétricos na fábrica de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, atrase em até 60 dias (dois meses) devido à morosidade do governo em analisar pedido da montadora para regime de exceção tributária para máquinas que importou da China e serão usadas no sistema de movimentação e transferência de carrocerias na linha de montagem da fábrica de carros, afirmou a empresa. Essas máquinas estão retidas no Porto de Salvador desde 28 de agosto.

Segundo a empresa, o maquinário não têm fabricação local equivalente e por isso se enquadram no regime de incentivo fiscal. A BYD anunciou que começaria a operação na Bahia em dezembro deste ano. Primeiramente montando os carros enviados prontos da China. Em seguida, com a implantação das linhas de montagem, os carros passariam a ser produzidos em Camaçari.

"Desde maio a gente aguarda com o pedido que foi feito à Câmara de Comércio Exterior para que a gente pudesse ter então esse regime de Ex-Tarifário", disse o vice-presidente sênior da montadora chinesa no Brasil, Alexandre Baldy, à agência de notícias Reuters. Segundo ele, em julho o governo pediu mais informações sobre os itens e componentes importados, o que foi atendido pela empresa. Desde então, a BYD aguarda deliberação do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) sobre a reconsideração do pedido de isenção tarifária.

Questionado se a demora pode atrasar o início das operações da fábrica em Camaçari, Baldy disse: "Certamente. Eu não tenho precisamente o prazo, mas hoje eu digo que pelo menos 60 dias de atraso isso pode ocorrer".

Procurada, a Gecex disse que não há nada, da parte do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), impedindo a liberação da carga e que a empresa pode retirá-la "se avaliar que não pode aguardar o processo legal de consulta sobre o Ex-Tarifário, pagando os devidos impostos de importação —ou aguardar pela decisão sobre seu pedido, após mandar as informações solicitadas". A montadora, por sua vez, disse que "já prestou todos os esclarecimentos necessários ao MDIC e está avançando para uma solução em conjunto".

As máquinas paradas no porto baiano representam cerca de 15% da capacidade total que será implantada em Camaçari. A BYD disse que a ausência das máquinas inviabiliza totalmente o início da produção na unidade, uma vez que "todos esses equipamentos são essenciais para o começo da produção em Camaçari".