ELEIÇÃO EM CAMAÇARI

'Cabe agora a mim e a pastora Déa construir uma gestão de qualificação', diz Caetano após vitória

Com 50,92% dos votos, petista derrotou o vereador Flávio Matos (União Brasil), que teve 49,08%

Da Redação

Publicado em 27 de outubro de 2024 às 23:08

Luiz Caetano (PT) Crédito: Divulgação/PT Bahia

Com 50,92% dos votos (80.626), Luiz Caetano (PT) foi eleito prefeito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, durante o segundo turno neste domingo (27). O vereador Flávio Matos (União Brasil) teve 49,08% dos votos (77.724). Em uma disputa acirrada, o petista venceu as eleições com 2.902 votos de diferença.

“O povo trouxe essa vitória para Camaçari, para a Bahia e para o Brasil”, disse Caetano. “Cabe agora a mim e a pastora Déa construir uma gestão de qualificação e de capacitação da nossa gente para que, cada vez mais, possamos aproveitar as oportunidades que o governo federal e o governo de Jerônimo está nos dando para a reconstrução de Camaçari”, acrescentou Caetano em coletiva de imprensa após apuração dos votos. Ele estava acompanhado do governador Jerônimo Rodrigues e do ministro da Casa Civil, Rui Costa, ambos do PT.

Velho conhecido dos moradores de Camaçari, Caetano administrou a cidade pela quarta vez. Ele governou o município por três mandatos (de 1985 a 1988; de 2005 a 2008; e de 2009 a 2012). Além disso, foi vereador do município por duas vezes e deputado estadual.

O petista agora deverá trabalhar para governar com uma Câmara Municipal que é formada, em sua maioria, com vereadores de oposição. No primeiro turno, a base de Flávio Matos elegeu 14 dos 23 vereadores que formarão o Legislativo municipal a partir de janeiro de 2025 – sendo que cinco são do União Brasil. O ex-prefeito, por sua vez, conseguiu nove cadeiras, também com cinco do mesmo partido.

“O governo Caetano terá que se abrir para incorporar demandas dos vereadores desses bairros. Ao mesmo tempo, um governo que não tem maioria na Câmara vai ter um esforço de mobilizar mais a opinião pública”, analisou o cientista político Joviniano Neto, professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba).