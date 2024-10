ELEIÇÕES

Luiz Caetano vence 2º turno e é novo prefeito de Camaçari

Caetano será prefeito de uma cidade com orçamento bilionário, sede de um dos principais polos industriais do país, com uma base eleitoral de 205 mil eleitores e uma posição geográfica estratégica que lhe permite influenciar politicamente a região metropolitana, inclusive a capital do estado.