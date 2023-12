Café bistrô comandado por donos do Restaurante Preta ganha data de inauguração em museu na Graça

Crédito: Alô Alô Bahia

Após cerca de dois meses funcionando em soft opening (fase de testes), o Preta Café Bistrô fará um evento para cerca de 70 convidados na próxima terça-feira (12), às 17h, para marcar sua inauguração oficial no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, o MAC Bahia.



O espaço gastronômico, que abriu suas portas no final de setembro, no Palacete do Comendador Bernardo Martins Catharino, na Graça, em Salvador, é comandado por Chico Marrara, responsável pela logística em terra do Preta e da Pretoca, na Ilha dos Frades. Ele é filho de Angeluci Figueiredo, chef e empresária à frente do restaurante e da pousada.

"Entre os convidados estão alguns amigos, parceiros e clientes conquistados ao longo dos anos", antecipa Chico.

Como noticiado com exclusividade pelo Alô Alô Bahia, o espaço está funcionando de terça a domingo, abrindo no final da manhã e seguindo até o jantar, e tem capacidade para 40 pessoas. O menu traz opções de almoço executivo e, também, pratos que fazem referência ao restaurante da Ilha dos Frades, como a mini moqueca de camarão com polpa de coco verde e farofa de banana com tapioca e a panelinha de arroz negro com frutos do mar.

“São releituras de receitas do Preta, só que em porções menores. Vamos ter ainda sanduíche de lagosta com pão de copioba, sanduíche de polvo com pão de fermentação natural, misto com pão delícia na chapa e belisquetes, como embutidos diferentes, queijos frescos e frutas”, cita Angeluci.

Para acompanhar, drinks criados por Júnior Queiroz, o mesmo que assina a carta do restaurante nos Frades.

“Vamos falar da história de Preta e de sua relação com a Bahia. Teremos opções com maçã verde, uva verde, lima, romã, tangerina”, lista o mixologista.

Como opções de bebidas há ainda cerveja, vinhos e até um milk-shake de coco verde.

Decoração

A decoração do lugar foi idealizada por Angeluci, ao lado do arquiteto Caio Dienne, e traz uma versão urbana do Preta à beira-mar. O mobiliário é da Casa Tua, comandada por Christianne Peleteiro, e reúne criações das designers brasileiras Rejane Carvalho Leite e Bia Rezende.

“Chega a me arrepiar quando eu falo que são todas peças criadas por mulheres”, destaca Angeluci, que incluiu ainda na ambientação fotografias de pessoas de costas feitas por ela e que integram a série “Verso”, inspirada no bordado – “quando a gente olha a parte de trás para ver se está perfeito” – e obras de arte de nomes como Jayme Figura e Tuti Minervino.

Destaque para o teto com espelhos emoldurados, mais uma ideia dela “para que as pessoas levantem a cabeça e se desconectem do celular”. Tudo a ver com o local onde o que se busca é um tempo para a contemplação.

Sustentabilidade