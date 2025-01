BENEFÍCIO

Caixa disponibiliza saque calamidade para moradores de cidades baianas afetadas pelas chuvas

Saques podem ser realizados até 21 de abril deste ano

Tharsila Prates

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 19:09

Alagamentos em cidades do interior do estado Crédito: Divulgação Thuane Maria GOVBA

Os trabalhadores das cidades de Itajuípe e Jaguaquara, no sul e sudoeste da Bahia, podem solicitar, a partir desta quarta-feira (22), o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. A liberação, decorrente das chuvas intensas nas cidades, pode ser solicitada à Caixa por meio do Aplicativo FGTS.

Conforme endereços identificados pela Defesa Civil Municipal, os moradores dos municípios podem realizar o saque até 21 de abril deste ano.

O banco informa que é necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível na conta.

A solicitação deve ser realizada pelo Aplicativo FGTS, opção Saques, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital CAIXA Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.

Estragos

Itajuípe é um dos 19 municípios baianos que decretaram situação de emergência por conta das fortes chuvas que atingem parte do estado. Na BA-262, que liga a cidade a Coaraci, um deslizamento de terra interrompeu o fornecimento de energia e internet no trecho entre as duas localidades. O governador Jerônimo Rodrigues, que visitou a região, alertou para a necessidade de ações de médio e longo prazo, diante de necessidades como habitação e reforço de encostas.

O impacto das chuvas ainda levou 158 pessoas, da sede e dos distritos de Nova Itajuípe e Rinha de São Cristóvão, a buscarem abrigo na casa de familiares. De acordo com dados da prefeitura, 287 ficaram desabrigadas e foram acolhidas em alojamentos temporários até a recuperação dos seus imóveis. No distrito de Rinha de São Cristóvão, mais da metade da estrutura de uma casa veio abaixo.

Jaguaquara também está em situação de emergência. De acordo com a Prefeitura da cidade à TV Sudoeste, as chuvas fizeram com que 62 pessoas ficassem desabrigadas, 160 desalojadas, uma ficasse ferida e 49 imóveis fossem danificados.

Como solicitar o saque FGTS

Realizar o download do app FGTS e inserir as informações de cadastro; ir na opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou ir no menu inferior “Saques” e selecionar “Solicitar saque”: Clicar em “Calamidade pública” — Informar o nome do município e selecionar na lista – Selecionar o tipo do comprovante de endereço e digitar o CEP e número da residência.

Encaminhar os seguintes documentos: foto de documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade.