EXPLOSÃO

Caixas eletrônicos são atacados na Empresa Gráfica da Bahia

Os caixas eletrônicos que ficam na área da Empresa Gráfica da Bahia (EGBA), no bairro da Fazenda Grande do Retiro, foram explodidos na madrugada desta sexta-feira (30). O crime aconteceu na Rua Mello Morais Filho, a principal do bairro.