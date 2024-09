SALVADOR

Cajazeiras ganha novo centro para atendimento de pessoas com deficiência

A unidade tem capacidade para atender cerca de 400 pacientes todos os dias

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 15:55

CER de Cajazeiras Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

O bairro de Cajazeiras XI agora conta com um novo Centro Especializado em Reabilitação Nível II (CER II) para atender pessoas com deficiência física e intelectual. Inaugurado na manhã desta terça-feira (10) pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a estrutura tem capacidade para atender cerca de 400 pacientes diariamente, contando uma equipe multidisciplinar de neuropediatras, nutricionistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas.

Situado na Rua Juscelino Kubitscheck, a unidade oferece serviços de atenção especializada ambulatorial, diagnóstico, avaliação, orientação e estimulação precoce, funcionando através do acolhimento via rede de referência e também por demanda espontânea. O Centro é um ponto de atenção da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para Vinícius Aderne, gestor do Centro, será um desafio atender uma das regiões mais carentes da cidade. “Espero que consigamos trazer para a comunidade de Cajazeiras e entorno um serviço de extrema qualidade, como já realizamos em outras localidades, e que venha a beneficiar esta população", relata. Este é o quinto CER em funcionamento na cidade. As outras unidades estão localizadas em Coutos, Ondina (dois postos) e Bairro da Paz.

A inauguração do CER animou a comunidade local. Daiane Casaes, mãe do pequeno Andrew Rafael, de 8 anos, celebrou o fato de ter mais um local de apoio ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) com equipamentos modernos e especializados. "Ter essa assistência mais perto de casa é muito gratificante. Agora, a grande demanda por atendimento que temos no bairro será sanada, as pessoas já não precisarão se deslocar tanto para locais distantes em busca de atendimento, o que nos dará mais qualidade de vida", confessa.

A moradora de Cajazeiras e guarda civil, Suedlove Duarte, afirma que com o novo CER ela poderá dar continuidade ao tratamento da filha deficiente. "A expectativa era enorme. Todas as mães daqui estavam ansiosas. Só tenho a agradecer à gestão municipal por mais essa entrega, independente do bairro, mas que para essa comunidade é muito importante".