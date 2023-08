Calendário de Turismo Esportivo terá dez grandes competições em Salvador

Divulgação do calendário. Crédito: Valter Pontes/ Secom

É difícil encontrar um brasileiro que nunca tenha ouvido falar de Salvador. A cidade que é famosa pelo carnaval, pontos turísticos, festas, praias e religiosidade, agora, quer entrar também no roteiro dos esportes. Nesta segunda-feira (14), o Município lançou o Calendário de Turismo Esportivo com dez grandes eventos, como maratonas de 42 km e triatlos com 1,5 km natação, 40 km no ciclismo e 10 km de corrida. A programação vai até julho de 2024.

A Maratona Salvador está de volta e será realizada em 24 de setembro, as inscrições já estão abertas. A largada será no Parque dos Ventos, na Boca do Rio, e vai seguir a mesma logística das edições anteriores, com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. No ano passado, foram cerca de 5 mil competidores. Em 2023, a expectativa é reunir 8 mil pessoas nessa prova.

O calendário foi divulgado em detalhes pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) em uma cerimônia realizada no cinema do Shopping da Bahia, nesta segunda-feira. Foram apresentados dados nacionais que apontam que as competições esportivas movimentam cerca de R$ 7 bilhões, ao ano, e têm 45 milhões de fãs no Brasil. Ele frisou que os efeitos são sentidos em diversos setores da economia da cidade.

“A gente sabe que, quando um atleta vem com o seu staff, com sua família, com seus amigos, ficam hospedados nos nossos hotéis, consomem os nossos produtos, vão aos nossos bares e restaurantes. Enfim, é muito importante essa visita para que a gente possa potencializar esse setor econômico do turismo, que é um dos principais geradores de emprego e renda em nossa cidade”, disse o prefeito.

Em 2022, a Maratona Salvador recebeu atletas de 182 cidades de todos os estados do país. A meta é alcançar 300 municípios este ano. O presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), Diego Albuquerque, afirmou que o esporte é uma ferramenta de transformação social e econômica e acredita que Salvador está pronta para sediar grandes competições.

“Esse calendário é muito importante, porque é a oficialização do compromisso com o esporte. Salvador já tem todas as características de ser uma cidade para trazer turistas e faltava esse compromisso formal com o esporte. Já temos os recursos naturais e uma rede hoteleira consolidada. Agora, o esporte ganha uma nova plataforma para cada vez ficar mais forte em nossa capital”, afirmou.

Confira o Calendário de Turismo Esportivo:

• Circuito Banco do Brasil de Surfe - etapa QS da WSL: 23 a 27 de agosto

Essa será a 3ª etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, prova que distribui pontos (QS 3000) para o ranking de qualificação para a World Surf League (WSL), maior circuito de surfe do mundo. O evento será realizado na praia de Stella Maris, e terá também corrida de rua, skate games e vôlei de praia.

• Maratona de Salvador: 24 de setembro de 2023

A 5° edição da Maratona Salvador está preparada para receber 8 mil atletas vindos de mais de 300 cidades do Brasil. Com provas de 5 km, 10 km, 21 km (meia-maratona) e 42 km (maratona), os atletas contarão com uma mega estrutura de prova, além de uma área de lazer com muita música. O evento deve distribuir mais de R$ 200 mil.

• Virada Esportiva Salvador: outubro de 2023

Será um calendário de eventos e competições em diferentes modalidades esportivas - basquete, tênis, capoeira, xadrez, skate, baleado, natação e outras - que vão ocupar quadras, praças e praias de Salvador durante todo o mês de outubro. As ações estão programadas para os finais de semana (sexta, sábado e domingo).

• Dream Tour - Etapa Salvador: 14 a 20 de novembro de 2023

O Dream Tour, nova versão do Circuito Brasileiro de Surfe, organizado pela Confederação Brasileira de Surfe, chega a Salvador em novembro, na praia de Stella Maris. Será a maior premiação da história da modalidade no país: R$ 400 mil. Todos os atletas participantes receberão um valor em dinheiro – do primeiro ao último colocado - e a premiação será igualitária entre as categorias masculina e feminina.

• Trion Salvador: 3 de dezembro de 2023

Vai reunir, nesta primeira edição, cerca de 500 atletas de todo o Brasil. Com largada do Distrito Naval, no Comércio, a competição terá percurso na Baía de Todos os Santos e contará com três provas distintas: Super Sprint – 250 m a 500 m nadando, 6,5 km a 13 km no ciclismo e 1,5 km a 2 km de corrida; Sprint - 750 m nadando, 20 km no ciclismo e 5 km de corrida; e Standard – 1,5 km nadando, 40 km no ciclismo e 10 km de corrida.

• Travessia Itaparica-Salvador: 17 de dezembro de 2023

A prova será em parceria com a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA). A expectativa é reunir mais de 600 atletas brasileiros e de mais sete países. A competição é considerada uma das provas de maratona aquática mais importantes da América Latina e pela primeira vez terá dois dias de duração. São 12 km de percurso tendo como palco a segunda maior baía do mundo.

• Salvador10Milhas: 4 de março de 2024

O evento acontece há 5 anos. São duas largadas simultâneas, de 10 milhas (16,2 km), saindo do Rio Vermelho, e outra largada com saída da Cidade Baixa, da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, com percurso de 5 milhas (8,1 km). A expectativa é que a próxima edição do Salvador 10 Milhas conte com cerca de 3 mil atletas.

• OceanMan: 30 e 31 de março de 2024

Destinada a nadadores amadores, a Ocean foi criada na Espanha e carrega atletas vindos de 16 diferentes países, e aqui terá como palco a Baía de Todos os Santos. Salvador é a única cidade brasileira a receber a competição. Assim, se junta às cidades de Lima (Peru), Phuket (Tailândia), Dubai (Emirados Árabes), Ayia Napa (Chipre), Galápagos (Equador), Baía de Soma (Egito), Yucután (México), Ibiza (Espanha), Palermo (Itália), Madeira (Portugal), San Andrés (Colômbia) e Rendang (Malásia).

• Triton World Series: 14 de abril de 2024

É uma competição internacional de triatlo. Em maio, foi realizada a primeira etapa em Lisboa do Triton 1. Salvador vai receber a primeira etapa do Triton 1 no Brasil. O evento será realizado na orla e terá três modalidades separadas, com natação, ciclismo e corrida.

• Ultramaratona da Independência: 6 de julho de 2024