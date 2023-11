Venda de ventiladores aumenta até 500% em Salvador

A umidade e as altas temperaturas tem estimulado o baiano a encontrar formas de se refrescar . Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Os dias mais quentes na capital baiana influenciaram o aumento de vendas de ventiladores e condicionadores de ar . De acordo com um levantamento feito pelo CORREIO, apesar de ainda não ser verão, o crescimento na venda de ventilador foi de até 500% nos últimos dois meses em comparação ao mês que antecede a primavera, agosto. O número de aparelhos de ar condicionado vendidos, por sua vez, cresceu até 40%.



Em uma das unidades da rede Baianão, o aumento foi considerável. Se em agosto, a média diária de ventiladores vendidos era de apenas cinco unidades, esse número saltou para 30 nos últimos dois meses. A explicação? A população sente o impacto de dias mais quentes, mas também se prepara para a alta estação, como explica a vendedora Kátia Pinho, 50.

"As pessoas estão se preparando para o verão, para os passeios nas ilhas e as viagens de final de ano. A conversa do cliente é essa. O calor já está demais e a tendência é aumentar a partir de dezembro", prevê.

Segundo a vendedora, a alta demanda influencia no encarecimento do produto, que pode ficar até R$ 20 mais caro, a partir de dezembro. Um ventilador de 40 cm, que hoje custa R$ 149,90, pode ir para R$ 169,90. O de 30 cm, no valor de R$ 120, pode custar para R$ 139,90.

Gerente de uma das unidades da Casas Bahia na Avenida Sete, Carlos Augusto Vieira, 38, conta que houve um aumento na saída de ventiladores de 40%, nos últimos dois meses, em comparação aos meses de julho e agosto. A venda de condicionadores de ar cresceu em 20%.

A expectativa é que a venda de ventiladores na unidade aumente 80% na alta estação. "A demanda vai ser maior na alta estação e no período de Carnaval", explica. De acordo com o gerente, os preços variam diariamente. Na última terça-feira (14), um ventilador de 40 cm da Mondial custava R$ 169,90, enquanto o de 30 cm, da marca ultra, saída por R$ 119,90. O ar condicionado mais vendido na unidade era o Philco, de 9000 BTUs, com um preço de R$ 1.999.

No Magazine Luiza, de setembro a novembro, o crescimento na venda de ventiladores aumentou em torno de 40% a 50%. "Desde setembro, o calor está pegando mesmo. Sentimos que os clientes chegam aqui decididos a comprar ventiladores. Teve um período entre esses meses que ficamos sem unidades no estoque, de tanto que a procura aumentou", disse a gerente Beatriz Santana, 30.

Na unidade do Magazine da Avenida Sete, o cliente pode encontrar ventilador de 40 cm, a partir de R$ 149,90. O ar condicionado pode ser comprado a partir de R$ 1.799, de 9000 BTUs.