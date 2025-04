CAMAÇARI

Traficante rival da facção MK é preso antes de ordenar ataques na cidade

Francisco Ferreira Henriques Rabelo, o Chiquinho, foi preso no PHOC II

Wendel de Novais

Publicado em 13 de abril de 2025 às 08:51

Chiquinho foi preso ao voltar para Camaçari Crédito: SSP-BA

Um velho conhecido das forças de segurança foi capturado na noite de sábado (12), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O traficante Francisco Ferreira Henriques Rabelo, que é mais conhecido como Chiquinho, foi localizado no bairro do PHOC II em operação. O criminoso, integrava o Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP), teria retornado ao município logo após a prisão de um arquirrival no tráfico. >

“Envolvido com tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro e corrupção de menores, ele foi preso no bairro PHOC II. Informações iniciais apontam que o criminoso estava escondido em outro estado e na noite de ontem estaria na cidade pra determinar ataques a rivais”, destacou a SSP por meio de nota após a captura.>

Além de Camaçari, Chiquinho tinha atuação em cidades como Dias D’Ávila, Simões Filho, Lauro de Feiras, Eunápolis e Itamaraju. Onde foi preso, no entanto, ele tinha como rivais a facção MK e o seu líder, João Ivan Oliveira Rodrigues, que atende pelo vulgo do Meiquinho. Esse, inclusive, foi preso menos de 48 horas antes de Chiquinho. Meiquinho estava escondido na cidade de Campina Grande, na Paraíba, vivendo com documentos falsos, conforto e ostentação.>

Meiquinho foi preso na Paraíba Crédito: SSP-BA

De acordo com fontes policiais, o traficante poderia ser o mandante da ação que acabou na morte do guitarrista Fal SIlva, da Afrocidade. Meiquinho forma com Marivan Elias da Silva,o ‘Kila’, a liderança da facção em Camaçari. A prisão de Chiquinho se deu em uma ação conjunta da 12° BPM, da 4ª DH e da Cipe Polo Industria>