Câmara Municipal aprova criação de bairro Aquarius em Salvador

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) aprovou nesta quarta-feira (20) a criação do bairro Aquarius, na capital baiana. A votação aconteceu durante a tarde, em meio a outros projetos de vereadores da Casa Legislativa. A proposta agora será encaminhada ao prefeito Bruno Reis (UB), que decidirá pela aprovação ou rejeição da matéria.



O projeto de lei foi proposto pelo vereador Orlando Palhinha (UB). Ele argumentou que a composição do Aquarius se deu visando a qualidade de vida e a segurança de seus moradores, "possuindo uma área total de 330 mil m² e abrigando um dos maiores hospitais do nordeste, o Hospital da Bahia, quatro colégios (Anchietinha, Módulo, Gregor Mendel e Nossa infância), restaurantes como o Coco Bambu, fast foods (Mcdonald'S e Pizza Hut), um grande hotel internacional (Mercure), academia de ginástica e um centro de negócios e serviços (Shopping Aquarius)".