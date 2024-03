CENTRO HISTÓRICO

Câmeras da Guarda Municipal flagram roubo e suspeito é detido

Após uma rápida ação rápida do Centro Integrado de Inteligência, Controle e Videomonitoramento (Cicomv) da Guarda Civil Municipal (GCM), um homem foi flagrado roubando o celular de uma turista na Praça da Sé, região do Centro Histórico, na tarde de domingo (17).

As equipes da Cicomv acionaram o motopatrulhamento do Grupo de Apoio ao Turista (GAT), que em posse das características do suspeito prontamente realizou a abordagem nas proximidades do Corpo de Bombeiros, na Barroquinha, e realizou o encaminhamento do acusado para a Deltur, onde o fato foi registrado.