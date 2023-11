Caminhada do Samba acontece neste domingo; confira as atrações

A tradicional Caminhada do Samba que agita o Centro de Salvador neste domingo (26). A concentração está prevista para as 13h, no Campo Grande. O evento é tradicional no calendário de festas da capital.



O evento vai reunir atrações os blocos clássicos de samba do Carnaval de Salvador, como Alvorada, Alerta Geral, Pagode Total e Reduto do Samba.



Confira abaixo a programação completa



Bloco Alvorada



Atrações: Bombeia e Ala de Canto;