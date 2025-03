DIA ROXO

Caminhada pela conscientização da epilepsia acontece neste domingo (23)

Ação tem concentração, a partir das 8h, no Farol da Barra

A primeira edição da Caminhada Sobre a Conscientização da Epilepsia acontece neste domingo (23), a partir das 8h. A concentração vai ser no Farol da Barra com destino até o Cristo. >

A ação, que é realizada pela Associação Baiana de Pessoas com Epilepsia, Familiares e Amigos (ABPEFA), marca a luta pelos direitos da Pessoa com Epilepsia na capital baiana. A entidade espera que mais de 250 pessoas participem. >

Como as camisas que foram preparadas para o ato se esgotaram rapidamente, a associação pede que os participantes vistam roxo e se juntem ao Purple Day em Salvador, ou Dia Roxo, que tem como propósito desmistificar a epilepsia, combater o estigma e o bullying, fortalecer a autoestima e a autoconfiança das pessoas com a doença, além de promover a sua autonomia.>

O ato também reforça a discussão sobre a construção de políticas públicas para as pessoas com epilepsia em Salvadora, além da criação da carteira municipal de identificação da pessoa com epilepsia na capital baiana.>