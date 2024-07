SAÚDE

Primeiro Serviço de Cirurgia de Epilepsia é realizado no Hospital Geral Clériston Andrade

O primeiro Serviço de Neurocirurgia voltado para epilepsia no Sistema Único de Saúde (SUS) da Bahia foi ianugurado, em julho, no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). A cirurgia para epilepsia é uma opção quando os medicamentos anticonvulsivantes não conseguem controlar as crises, sendo indicada para pacientes com epilepsia refratária. A unidade terá o primeiro serviço de Alta Complexidade no estado nesta área.