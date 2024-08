EM PROL DA SAÚDE

Caminhada sobre conscientização da doação de órgãos será realizada dia 15 de setembro

Pacientes transplantados através dos Programas de Transplantes de Fígado e de Rim do Hospital Português estarão na Caminhada 'Passos Pela Vida', iniciativa criada pela unidade de saúde em conjunto com a RedeMix. O evento será no dia 15 de setembro, a partir das 8h.

Ao todo, a caminhada terá um percurso total de 900 metros, do Largo da Vitória até a loja RedeMix, Vitória. Durante o percurso, promotores distribuirão fitinhas com a cor da campanha e a frase 'Todos juntos pela doação de órgãos!”, simbolizando gratidão e solidariedade'.

Com 168 anos de história, o Hospital Português, conhecido pela sua referência na áerea da saúde, já realizou mais de 1,1 mil transplantes ao longo de mais de quatro décadas. "O HP há mais de 40 anos, tem evoluído para desempenhar os Programas de Transplantes com maestria. Contribuir com essa causa tem um significado muito especial para a Instituição", afirma o hepatologista do HP, Dr. Paulo Lisboa Bittencourt.