Caminhão com 30 toneladas de polpa quebra e bloqueia parcialmente trecho da Via Expressa

Veículo aguarda remoção desde a noite dessa quinta-feira (7)

Wendel de Novais

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 08:09

Caminhão bloqueia trecho da Via Expressa Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Um caminhão bloqueia uma das faixas da Via Expressa, no sentido BR-324, no início da manhã desta sexta-feira (8). O veículo, que saiu do Porto de Salvador e seguiria para a Cia Aeroporto, está carregado com 30 toneladas de polpa. De acordo com o motorista do caminhão, a via está bloqueada desde as 23h30 da noite dessa quinta-feira (7).

"Foi o horário que eu estava saindo do Porto. Carreguei a carga, subi no sentido BR-324 e, quando foi aqui no pico, apresentou um problema mecânico e travou. Falei com o meu patrão, que chegou em 20 minutos e acionou a Transalvador. Só que eles chegaram aqui por volta das 6h e informaram que, nesse local, não fazem a retirada", conta Adailton José de Jesus, motorista do carro.

Segundo Adailton, a responsabilidade de remoção seria da Via Bahia, que ainda não chegou ao local. "Depois que informaram que era com eles, a gente acionou logo, mas ainda não apareceram. Vai fazer 9h que eu estou aqui esperando um guincho para poder tirar. Como o caminho é grande, precisa de um guincho dos bons para tirar", completa ele.

A Transalvador explicou que a área é um trecho federal sobre o qual a autarquia não tem competência direta. O órgão, porém, chegou a mandar um guincho, em apoio, mas o equipamento não teve porte para efetuar a retirada.