IMUNIZAÇÃO

Campanha de vacinação antirrábica em Salvador segue até sexta-feira (6)

A chefe do Setor de Vigilância e Controle da Raiva da SMS, Danielle Dantas, reforça os critérios para a aplicação do imunizante. "É importante destacar que a vacina é destinada a cães e gatos com mais de três meses de idade, e não pode ser administrada em animais que estejam doentes ou que estejam em tratamento com antibióticos ou anti-inflamatórios", afirma.