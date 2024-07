PETS

Campanha de vacinação para cães e gatos começa nesta segunda-feira (08)

A abertura da mobilização acontece na Associação Cultural do bloco afro Malê Debalê, no Alto do Abaeté, em Itapuã, às 9h. Além da disponibilidade do imunizante nos postos de de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, as duplas volantes de agentes de saúde vão circular nos bairros. Postos itinerantes e vacinação aos finais de semanas em shoppings e bairros estratégicos também fazem parte das estratégias da campanha.