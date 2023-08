Campanha vende botijão de gás por R$ 85 em Salvador; saiba como comprar

A Base Comunitária de Segurança (BCS) do Uruguai, em Salvador, lançou a segunda edição da 'Campanha do Botijão de Gás', que oferece a venda do produto com desconto para moradores da região e de outros bairros. Ação social, que acontece na próxima quinta-feira (24), garantirá a venda do item a R$ 85.



A comandante da unidade, capitã Ana Cristina Santos Santana, explicou que a BCS tem uma parceria com uma distribuidora de gás que disponibiliza o produto em um valor mais em conta para ser repassado para moradores.