NOVO CAMPO

Campo com gramado sintético é inaugurado no Stiep

Entrega aconteceu neste sábado (23)

Publicado em 23 de março de 2024 às 12:00

Arena Stiep Crédito: Betto Jr/Secom

Os moradores do Stiep ganharam, neste sábado (23), a Arena Stiep, um campo completamente requalificado e passa a ter gramado sintético, após obras realizadas pela Prefeitura. A entrega do equipamento ocorreu na Rua Ivan Barreto de Carvalho, com as presenças do prefeito Bruno Reis, demais gestores municipais, autoridades e população.

O espaço esportivo passou por reforma dos alambrados, troca das traves, colocação da rede de cobertura, arquibancada e pintura, além da infraestrutura necessária para colocação da grama sintética. A Arena Stiep possui, ainda, um novo sistema de iluminação mais moderno e eficiente, com 32 projetores em LED, dentro do programa Clareou é Gol, da Diretoria de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Dsip/Semop). O investimento total no equipamento foi de R$1,1 milhão.

De acordo com o prefeito Bruno Reis, este é o 38º campo com gramado sintético entregue em Salvador pela gestão municipal e já tem mais um equipamento similar a ser entregue neste domingo (24): a Arena Calombão, no Alto da Torre, no Subúrbio. O gestor lembrou que investir no esporte traz diversos benefícios para os cidadãos e para a cidade.