Câncer de pele: mutirão vai realizar 1200 atendimentos gratuitos no próximo sábado; veja como participar

Aquele sinal que você carrega no corpo pode não ser inofensivo. No mês de conscientização do Dezembro Laranja, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD-BA) fará um mutirão, no próximo sábado (2), em que vai oferecer 1.200 atendimentos gratuitos para prevenir e encaminhar os pacientes que forem constatados casos suspeitos de câncer de pele. Na Bahia serão seis postos e cerca de 70 médicos voluntários que realizarão 200 atendimentos por posto, totalizando cerca de 1.200 atendimentos durante o mutirão.

Em Salvador, o mutirão vai ocorrer das das 9h às 15h, no Centro Estadual de Oncologia (Cican), no Hospital Aristides Maltez, no Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e no Hospital Santa Izabel. No interior, terá mutirão em Feira de Santana, na Policlínica Regional de Saúde de Feira de Santana e, em Vitória da Conquista, no Centro Universitário de Atenção à Saúde da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).