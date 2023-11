Cantor Rema cancela participação na Virada Salvador; prefeitura anunciará substituto em breve

O cantor e rapper Rema não irá se apresentar no Festival Virada Salvador deste ano. Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

O cantor, compositor e rapper nigeriano Divine Ikubor, conhecido profissionalmente como Rema, não irá se apresentar no Festival Virada Salvador deste ano. A informação foi confirmada pela prefeitura da capital baiana nesta quarta-feira (29).



Em postagem nas redes sociais, o cantor internacional que se apresentaria no dia 30 de dezembro escreveu: "Parte meu coração dizer que não irei me apresentar em lugar nenhum em dezembro. Depois de anos de turnê, ignorei minha saúde e preciso de tempo para me recuperar. Em 2024 estaremos de volta. Com amor".

A Prefeitura de Salvador respondeu: "Salvador é uma cidade que sempre acolheu e acolhe as pessoas em todos os momentos. Desejamos melhoras para o cantor Rema superar essa fase. Esperamos nos ver em 2024". O anúncio de como ficará a grade final de apresentação em nossa festa será feito em breve pela Prefeitura.

Festival Virada Salvador 2024

Rema seria a primeira atração internacional a se apresentar no Festival Virada Salvador 2024. O anúncio havia sido feito pelo prefeito Bruno Reis no Wish Hotel da Bahia, no dia 21 de novembro, quando a grade principal completa da festa foi divulgada. Ao todo, serão 300 artistas nos cinco dias de festa.

Entre os dias 28 de dezembro a 1º de janeiro, a Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio, vai receber milhares de baianos e turistas que terão a oportunidade de curtir mais de 12 horas ininterruptas de música. O evento é gratuito. Neste ano, além do palco principal, um trio elétrico instalado em frente a roda gigante receberá shows.

Rema é um cantor e rapper nigeriano. Seu maior sucesso é o hit "Calm Down", que no ano passado ganhou uma versão com a cantora Selena Gomez.

“Ano passado ainda existiam algumas incertezas em relação a pandemia e não tivemos condições de nos preparar tão bem quanto neste ano [...] Todo ano buscamos fazer algo diferente e dessa vez não será diferente", disse Bruno Reis.

Entre as atrações divulgadas estão: Xand Avião, Nattan Zé Vaqueiro, Durval Lelys, Oldodum, Parangolé, Alok, Wesley Safadão, Léo Santana, Baiana System, Nadson O Ferinha, Mari Fernandes e outros (confira a lista completa abaixo).