MAU TEMPO

Capital baiana registra alagamentos e ocorrências após chuvas; veja bairros mais atingidos

Ônibus tiveram itinerários desviados; previsão é que Salvador tenha chuva com trovoadas, mas sistema deve perder força ao longo do dia

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registra, nesta manhã de segunda-feira, 12 ocorrências relacionadas à chuva que vem caindo desde o início do dia. A Transalvador também informa que as regiões da Ligação Iguatemi -Paralela, Av. Bonocô (nos dois sentidos), Cidade Baixa, Av. Ogunjá e Rodoviária estão com pontos de alagamento.