PREVISÃO DO TEMPO

Salvador terá chuva com trovoadas nesta segunda (11)

Sistema deverá perder força ao longo do dia

Não é por acaso que Salvador amanheceu com o céu nublado nesta segunda-feira (11). É que a previsão para o dia é de chuva com trovoadas, segundo alerta do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec).