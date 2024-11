PERIGO

Inmet faz alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 12 estados

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas

No Brasil, serão atingidas as seguintes zonas: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Zona da Mata, Ocidental do Tocantins, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Central Espírito-santense, Sudeste Paraense, Nordeste Mato-grossense, Campinas, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Espírito-santense, Campo das Vertentes, Oriental do Tocantins, Norte Mato-grossense, São José do Rio Preto, Sudoeste Paraense, Ribeirão Preto, Sudeste Mato-grossense.