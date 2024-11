PARANÁ

Falta de chuva faz vazão das cataratas do Iguaçu cair 95%

Vídeos comparando a quantidade de água que passou pelas cataratas viralizaram nas redes sociais

A escassez de chuvas no Paraná tem reduzido a vazão de água nas Cataratas do Iguaçu, principal ponto turístico do Estado. Nos últimos dias, vídeos comparando a quantidade de água que passou pelas cataratas em novembro de 2023 com a quantidade registrada na mesma data, neste ano, viralizaram nas redes sociais.

Em mensagem veiculada em redes sociais, o consórcio Urbia Cataratas, concessionária administradora do Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as cataratas, afirmou que "a variação dentro desse volume, de 1 milhão (de litros de água por segundo), não representa seca; isso ocorre apenas quando os números ficam muito abaixo desse patamar".

As cataratas ficam no município de Foz do Iguaçu, na divisa com o Paraguai e a Argentina e no extremo oeste do Estado do Paraná. O principal fator determinante da vazão nas cataratas é a quantidade de chuva na bacia do Rio Iguaçu - chuvas fortes a 700 quilômetros das cataratas podem determinar o aumento da vazão nelas.