PROCEDÊNCIA DUVIDOSA

Carga de 456 litros de uísque sem nota fiscal é apreendida em Feira de Santana

Nenhum responsável pelo transporte da bebida, classificada como “de procedência duvidosa” pela PRF, foi identificado

Uma carga de 456 litros de uísque foi apreendida na BR-116 na manhã desta terça-feira (21). Os produtos, transportados sem nota fiscal, foram encontrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Feira de Santana, no bagageiro de um ônibus que realizava o trajeto São Paulo-Euclides da Cunha. A corporação apontou que as bebidas seriam entregues em Quijingue, no Nordeste baiano.