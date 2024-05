Carga de pré-moldados avaliada em R$ 500 mil reais é recuperada em Santo Antônio de Jesus

Nove formas de pré-moldados furtadas no dia 24 de março, no Residencial São Francisco, em Juazeiro, foram recuperadas

Investigações realizadas pelo Serviço de Inteligência (SI) da unidade especializada apontavam para um galpão na cidade, onde estava sendo armazenada a carga. Nove formas de pré-moldados furtadas no dia 24 de março, no Residencial São Francisco, em Juazeiro, no norte do estado, foram recuperadas.