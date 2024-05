PM apreende mais de uma tonelada de carvão ilegal na Estrada do Coco

Os pms, durante a realização de rondas ostensivas na Estrada do Coco, visualizaram a comercialização ilegal de carvão no acostamento da pista, onde, inicialmente foram apreendidas 18 embalagens contendo 23Kg cada, e, posteriormente no depósito, foram encontradas mais 27 embalagens com a mesma quantidade.