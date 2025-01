CONTAGEM REGRESSIVA

Carnaval batendo na porta: 3500 ambulantes recebem kit para trabalhar na folia

Kit contém cesta básica e itens de auto-cuidado, como protetor solar, hidratante e sandália havaianas

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 08:53

Ambulantes recebem kit para trabalhar no Carnaval Crédito: Divulgação

Quem passa pela região da Barra e Ondina vê a movimentação de montagem dos camarotes e não tem dúvida: o Carnaval está batendo na porta. Falta um mês para a maior festa de rua do mundo e, nesta terça-feira (28), a Ambev, patrocinadora oficial da folia na capital baiana, começou kits para mais de 3.500 ambulantes cadastrados pela prefeitura para trabalhar na festa de Momo. Os trabalhadores recebem hoje uma cesta básica e um kit de autocuidado contendo itens como desodorante, escova de dente, absorvente, chinelo Havaianas, pasta de dente, protetor solar, lenço umedecido, caneca e hidratante Natura. Em um segundo momento receberão também isopores e guarda-sol. A entrega foi realizada durante evento realizado no Wet'n Wild, nesta terça-feira (28), onde eles passam também por treinamento.>

A iniciativa da Ambev em parceria com a Prefeitura de Salvador faz parte do projeto piloto "Bora Ambulantes", destinado a apoiar os vendedores ambulantes cadastrados para trabalhar durante o Carnaval. Os ambulantes também vão contar com dois espaços de apoio com banheiros e chuveiros para banho no circuito Barra-Ondina. A iniciativa é uma realização da Ambev em parceria com Havaianas (Alpargatas), Rexona (Unilever), Natura e Minalba. O projeto visa oferecer recursos que melhorem as condições de trabalho desses profissionais.>

A ambulante Andréa Costa dos Santos, 48 anos, se dirigiu ao Wet'n Wild achando que, como nos demais anos, voltaria para casa com seu kit de trabalho, contendo sombreiro e isopor, mas foi surpreendida com uma cesta básica contendo x itens, entre feijão, arroz, café e outros mantimentos. "Não sabia que teria", informou a ambulante, que atua há oito anos no Carnaval. Ela comemorou ainda o espaço que será montado para a higienização dos trabalhadores. "Acho uma maravilha, porque a gente passa o dia e a noite trabalhando e vai ter um lugar limpo para banho".>

O prefeito Bruno Reis disse que a parceria com a Ambev no projeto Bora Ambulantes reforça o compromisso da prefeitura com os trabalhadores da cidade, "garantindo que tenham o suporte necessário para aproveitar as oportunidades que o Carnaval oferece". "Por meio da marca Brahma, que assina a festa, a Ambev volta o olhar e apoia o ambulante com esta iniciativa louvável", destaca. Diretora da Ambev, Michele Sales, destaca a importância do projeto: "Estamos comprometidos em apoiar os ambulantes de Salvador, oferecendo recursos que permitam desempenhar suas atividades com mais conforto e segurança. O Bora Ambulantes é um passo importante nessa direção”, afirma.>

O Bora Ambulantes é uma iniciativa piloto do Bora Hub, plataforma de inclusão produtiva da companhia que tem a ambição de impactar 5 milhões de pessoas até 2032 e que atua em três eixos principais: conhecimento, geração de renda e conexões, , projetada para apoiar vendedores ambulantes, começando pelo Carnaval de Salvador, com a intenção de expandir para outras localidades e eventos. >