ACIDENTE

Carro despenca em ribanceira e cai em córrego no Imbuí

Um carro despencou e caiu em um córrego no início da manhã desta sexta-feira (13), no bairro do Imbuí, em Salvador. O veículo, de modelo Nissan Kicks, teria despencado sem ocupantes em seu interior e, por isso, ninguém ficou ferido.