SALVADOR

Carro em fuga provoca acidente no Cabula VI

Veículo possuía placa clonada e os suspeitos conseguiram fugir

Da Redação

Publicado em 4 de junho de 2024 às 10:12

Réplica de arma de fogo encontrada na busca Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Na manhã desta segunda-feira (6), policiais militares da Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos apreenderam veículo com placa clonada no bairro do Cabula VI.

Os agentes foram acionados por populares na região do Imbui informando que um veículo estaria sendo utilizado para cometer roubos na região. Durante as buscas, os agentes visualizaram um carro com as características da denúncia.

Ao perceberem a aproximação dos militares, os suspeitos empreenderam fuga, sendo acompanhados até a região do Cabula. De acordo com a PM, os suspeitos perderam o controle do veículo e colidiram com um carro de um motorista de aplicativo que passava pela região. Eles então desembarcaram e conseguiram fugir por vielas e casas da região.