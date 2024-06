ITINGA

Confronto com a PM deixa três suspeitos mortos em Lauro de Freitas

Segundo a PM, eles foram socorridos de imediato para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiram aos ferimentos

Da Redação

Publicado em 4 de junho de 2024 às 09:10

Três suspeitos de envolvimento com o crime foram mortos durante um confronto com a Polícia Militar, na cidade de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). A ação ocorreu na Rua Ribeira Amparo, em Itinga, na tarde de segunda-feira (3).

As vítimas foram identificadas como Gabriel de Sena Souza, Alan Alder Andrade da Silva e um homem sem identificação. As mortes foram registradas no Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoas (DHPP).

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 81ª Companhia Independente da PM e da Rondesp RMS foram acionados para averiguar informação sobre disparos de arma de fogo na Rua Ribeira Amparo.

Ao chegarem no local, os militares visualizaram marcas de sangue no chão. Durante as buscas, os suspeitos realizaram disparos contra as guarnições, sendo necessário o revide.

Após os tiros, três homens foram encontrados feridos. Ainda segundo a PM, eles foram socorridos de imediato para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiram aos ferimentos.

Com eles foram encontradas uma submetralhadora calibre 9mm, um revólver calibre 38 e replica de pistola. A Polícia Civil informou ainda que também foram apreendidas drogas, munições, celulares e dinheiro.