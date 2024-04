RODOVIA

Carro roubado em 2023 em Salvador é encontrado em Seabra

Um carro com registro de roubo em Salvador foi recuperado em Seabra, a 465,4 km de distância da capital baiana, na terça-feira (9). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma abordagem no KM 408 da BR-242, os policiais constataram que os elementos identificadores do veículo tinham sinais de adulteração.