CHEVETTE DE PRESENTE

Menino que ganhou carro de aniversário guardava dinheiro desde quatro anos

O menino de 9 anos que ganhou um Chevette 1974 de aniversário guardava dinheiro para comprar o carro desde os quatro anos de idade. Durante os cinco anos de arrecadação, o garoto conseguiu acumular R$ 3 mil no cofrinho. A família de Max Artur, que mora em São José, na Grande Florianópolis, resolveu realizar o sonho do filho mais cedo. As informações são do g1.