FESTA CONTRA A DENGUE

Combate ao mosquito da dengue vira tema de aniversário infantil em Feira de Santana

Com direito a presença da equipe que atua no Centro Municipal de Endemias, o menino chegou fantasiado de operador do carro fumacê

Publicado em 3 de abril de 2024 às 18:02

O combate ao mosquito da dengue virou tema de aniversário infantil em uma escola de Feira de Santana Crédito: Divulgação

Na luta contra a dengue até as crianças não ficam de fora do combate. Apaixonado pelo carro fumacê e o trabalho dos agentes de endemias, o estudante Pedro Fialho comemorou seu aniversário de quatro anos com o tema “Sai, mosquito”. A festa foi realizada nesta quarta-feira (03), em uma escola particular de Feira de Santana.

Com direito a presença da equipe que atua no Centro Municipal de Endemias, o menino chegou fantasiado de operador do carro fumacê, com um acessório nas costas que simulava uma bomba costal, equipamento utilizado para aplicação de inseticidas.

Dessa forma, o que era apenas um festejo virou um momento de conscientização sobre os perigos causados pelo Aedes Aegypti. A equipe de educação em saúde, vestida de mosquitos da dengue, aproveitou a oportunidade para ensinar como não deixar água parada e distribuir panfletos.