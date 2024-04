29 ÓBITOS

Sesab confirma mais quatro mortes por dengue na Bahia

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) confirmou mais quatro mortes por dengue no estado. De acordo com a pasta, até o momento foram registrados 27 óbitos nas cidades de Vitória da Conquista (7), Jacaraci (4), Piripá (3), Feira de Santana (2), Juazeiro (2), Santo Antônio de Jesus (2), Barra do Choça (1), Caetité (1), Campo Formoso (1), Carinhanha (1), Ibiassucê (1), Irecê (1) e Santo Estevão (1). Outras duas mortes foram registradas na cidade de Guanambi, porém, não foram confirmadas pela Sesab.