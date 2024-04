EPIDEMIA

Bahia chega à 23ª morte por dengue e vacinas terão redistribuição

Com a redistribuição, mais dez municípios baianos receberão doses de vacina contra a dengue

Publicado em 1 de abril de 2024 às 16:01

Mais dez municípios baianos receberão doses de vacina contra a dengue Crédito: Divulgação

O número de mortes por dengue na Bahia subiu para 23 nesta segunda-feira (1°). A nova morte pela doença foi a primeira registrada no município de Cariranha, no Oeste Baiano. Em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), instância que reúne gestores municipais e estadual de saúde, foi autorizado a redistribuição de vacinas com o prazo de validade até 30 de abril.

Os óbitos foram em: Vitória da Conquista (5), Jacaraci (4), Piripá (3), Santo Antônio de Jesus (2), Barra do Choça (1), Caetité (1), Campo Formoso (1), Feira de Santana (1), Ibiassucê (1), Irecê (1), Juazeiro (1), Carinhanha (1) e Santo Estêvão (1).

Com a redistribuição, mais dez municípios baianos receberão doses de vacina contra a dengue. Cerca de 15 mil doses do imunizante serão encaminhadas de municípios que já estavam realizando a vacinação para as cidades de Vitória da Conquista, Serrinha, Jacaraci, Caetité, Barra do Choça, Teixeira de Freitas, Morro do Chapéu, Piripá, Macaúbas e Bonito, que foram os selecionados para receber as doses remanejadas.

De acordo com a diretora da Vigilância Epidemiológica do Estado, Márcia São Pedro, essa orientação para redistribuição das vacinas veio do Ministério da Saúde com o objetivo de fazer com que nenhuma vacina seja perdida. “O público para a vacinação permanece o mesmo, de 10 a 14 anos. É muito importante que os pais se conscientizem da necessidade da vacinação e levem os seus filhos aos postos”, afirma.

A logística de redistribuição, que se iniciará ainda nesta segunda-feira, ficará a cargo da Secretaria da Saúde do Estado. Durante a reunião, a Secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, destacou que os municípios que se comprometeram a receber as doses devem trabalhar para que as doses sejam todas utilizadas.

Cenário

Ao todo, na Bahia, foram notificados 95.890 casos prováveis da doença até o dia 30 de março de 2024, registrando um Coeficiente de Incidência (CI) de 678,1 de casos/100.000 habitantes. No mesmo período de 2023, foram notificados 15.070 casos prováveis, o que representa um aumento de 536,6%. No total, 275 municípios da Bahia estão em estado de epidemia de Dengue, entre eles os três citados. Outros 56 estão em risco e 16 em alerta.