EPIDEMIA

Número de mortes por dengue na Bahia chega a 22; Vitória da Conquista lidera o número de casos e mortes

O número de mortes por dengue na Bahia subiu para 22 nesta quarta-feira (27). A nova morte pela doença foi registrada em Vitória da Conquista, no Centro Sul Baiano. Com cinco óbitos e 12.304 casos prováveis, a cidade lidera o número de casos e mortes no estado.

Segundo a Prefeitura de Vitória da Conqusita, o atendimento no feriadão da Semana Santa e no domingo de Páscoa está garantido. Os horários foram ampliados para que as unidades possam dar suporte no acolhimento de paciente com suspeita de dengue e síndromes gripais. A depender da demanda, as unidades funcionarão até às 22h, mas as fichas serão feitas até às 20h.