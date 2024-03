SAÚDE

Vitória da Conquista lidera em número de casos e mortes por dengue na Bahia

Governos estadual e municipal trocam acusações sobre como combate à dengue tem sido feito na cidade

Publicado em 27 de março de 2024 às 12:43

Dengue tem mais casos em Conquista Crédito: Divulgação

A cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, lidera em números de casos e mortes por dengue no estado, segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). São 12.304 casos prováveis e cinco mortes confirmadas pela Câmara Técnica Estadual na cidade.

A Sesab emitiu recomendações urgentes para que o município intensifique as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e amplie o horário de funcionamento dos postos de saúde, incluindo nos finais de semana e feriados. Além disso, um ofício direcionado à prefeitura da cidade sugere a imediata instalação de unidades de referência para acolhimento, notificação, coleta de amostras e referenciamento para unidade hospitalar, quando necessário. As orientações não foram seguidas até agora, segundo a secretaria. A prefeitura rebateu as informações (leia mais abaixo).

Segundo a Sesab, Conquista possui mais que o dobro do número de casos de Salvador (5.092) e quase quatro vezes mais o número de notificações de Feira de Santana (3.270).

Para a pasta, a falta de unidades de assistência na cidade está causando a superlotação na UPA estadual de Conquista. O espaço é voltado para urgências e emergências, mas no momento 61% dos casos são menos urgentes e deveriam estar sendo administrados em Unidades Básicas de Saúde (UBS), no entendimento da Sesab. Por isso, foi feita a recomendação para ampliação do horário, já que essa limitação contribui para sobrecarga da UPA.

Em nota, a prefeitura de Vitória da Conquista rebateu a afirmação, dizendo que há intenção política em como a pasta tem tratado o tema. "Ao citar a UPA estadual, a Secretaria Estadual de Saúde omite, propositalmente, que a unidade não é exclusiva de Vitória da Conquista. A UPA e o Hospital Geral formam o Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista (CHVC) e, juntos, atendem cerca de 80 municípios da região. Portanto, se há superlotação, não se pode atribuir somente à cidade onde o complexo está instalado, porque essas unidades não são exclusivas de Vitória da Conquista", afirma o texto. A Sesab diz que 97% dos pacientes da UPA são residentes de Conquista.

A prefeitura também questiona a informação sobre horários dos postos, afirmando que a Sesab pratica "desinformação". "São oito unidades atendendo em horário estendido, e todas as demais unidades do município atuando no vespertino, exclusivamente, nos atendimentos de casos suspeitos de dengue", diz o texto.

O governo estadual diz que em Conquista já liberou uso de veículos de fumacê entre agosto a novembro de 2023 e dez veículos estiveram no município esse ano, em fevereiro e março. A prefeitura diz que essa política exclusiva do governo estadual é fazer "nada menos do que aquilo lhe compete", e que os carros foram solicitados em 5 de fevereiro para ficar na cidade, mas permaneceram somente 15 dias. Uma tenda de hidratação combinada em reunião foi aberta, afirma ainda a gestão municipal.

A prefeitura ainda afirma que a Sesab não atendeu a pedidos ligados a medicamentos. "Doou apenas 1,2 mil bolsas de soro fisiológico e o soro de reidratação oral. A Secretaria Municipal da Saúde havia solicitado ainda cinco mil dipirona ampola, cinco mil dipirona sol oral, 60 mil paracetamol comprimidos e outros cinco mil em solução oral, mas todos foram descontados do financeiro ao que o município tem direito a comprar. Não foi auxílio ou suporte em período de crise", diz a nota.

Acusa ainda a Sesab de não fazer capacitação de profissionais da área médica. "No que se refere à capacitação dos profissionais de saúde, a SMS solicitou em 5 de fevereiro, para que fosse realizada entre os dias 26/02 e 01/03. Contudo, a Sesab cancelou sob a justificativa de que não havia óbito registrado. Também não houve esforços para se obter a vacina para Vitória da Conquista".